Еще 245 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 11:02 Еще 245 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье Медиасток.рф

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Еще более четырех тысяч квдратых метров аварийного жилья расселили в 16 округах Подмоковья с 22 апреля. В новые квартиры переехали 245 человек, некоторые из них получили компенсации.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, расселение аварийных домов проводят по программе «Жилье и городская среда».

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«Из аварийного жилья переселены 245 человек. За две недели (с 22 апреля) по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 105 аварийных помещений в 16 округах Московской области», — сообщили в ведомстве.

Работу провели в Волоколамске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Жуковском, Мытищах и других муниципалитетах.

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