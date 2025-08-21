Еще 240 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых собрали в Подмосковье

Уборочная кампания продолжается в Подмосковье. Зерновые и зернобобовые культуры уже собрали с площади 56,3 тысячи гектаров — это треть от запланированных 170 гектаров.

Аграрии уже намолотили почти 240 тысяч тонн зерна. Урожайность составила 42,4 центнера с гектара и превысила показатели прошлого года на 8,4 центнера.

Как рассказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных, в этом году валовый объем по этим культурам увеличат до 530 тысяч тонн. Он добавил, что озимые уже дали почти 193 тысячи тонн зерна, яровые — 19,7 тысячи, зернобобовые — 26,2 тысячи.

«Наши аграрии продолжают работу в полях, общая площадь уборки в этом сезоне превышает 266 тысяч гектаров», — сказал министр.

Так, уборку озимой пшеницы уже завершили на агрохолдинге «ОСП агро». Урожай собрали с двух тысяч гектаров, было намолочено 11 тысяч тонн зерна.

Валовый объем планируют также нарастить по картофелю, овощам и масличным культурам.