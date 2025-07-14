Еще 240 баков для сбора текстиля установили в Подмосковье
Благодаря цифровому сервису в Подмосковье установили 246 контейнеров для сбора текстиля и один фандомат для приема пластика и алюминия. Все соглашения на их размещение оформили через электронную услугу на региональном портале госуслуг.
Сервис, запущенный Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, позволяет предпринимателям быстро согласовать установку контейнеров.
Больше всего баков появилось Химках — 68, Одинцове — 39, Подольске — 27, Котельниках — 25 и Ленинском округе –15.
Только за первый квартал 2025 года при помощи контейнеров удалось собрать свыше тонны текстиля. Фандоматы, в свою очередь, помогают отправлять пластик и алюминий сразу на переработку, сокращая количество отходов на полигонах.
Оформить установку контейнера можно по ссылке.