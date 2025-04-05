Еще 24 жилых дома капитально отремонтируют в Коломне в 2025 году

Подрядчик приступил к обновлению кровли дома № 9 на улице Дзержинского. За 20 лет она пришла в негодность. К капитальному ремонту приступили два месяца назад. Работы начали с замены стропильной системы. На ее месте закрепят новые балки и покроют их оцинкованным металлом. Следующий этап — утепление чердачного помещения и монтаж водосточной системы.

Отметим, в 2025 году в Коломне капитально отремонтируют 24 многоквартирных дома. На объектах заменят кровлю, утеплят фасады, обновят инженерные коммуникации. К реконструкции плоских крыш приступят позже, так как работы можно проводить только при плюсовой температуре. Также в этом году в Коломне приведут в порядок 50 подъездов многоквартирных домов.