Еще 24 жилых дома капитально отремонтируют в Коломне в 2025 году

В программу Фонда капитального ремонта на 2023-2025 годы включили 54 многоквартирных дома в Коломне. В текущем периоде отремонтируют 24 объекта.
Подрядчик приступил к обновлению кровли дома № 9 на улице Дзержинского. За 20 лет она пришла в негодность. К капитальному ремонту приступили два месяца назад. Работы начали с замены стропильной системы. На ее месте закрепят новые балки и покроют их оцинкованным металлом. Следующий этап — утепление чердачного помещения и монтаж водосточной системы.
«В планах — ремонт фасада с заменой входных дверей, козырьков, и ремонт балконов будет», — уточнил начальник участка Дмитрий Хромов.
Отметим, в 2025 году в Коломне капитально отремонтируют 24 многоквартирных дома. На объектах заменят кровлю, утеплят фасады, обновят инженерные коммуникации. К реконструкции плоских крыш приступят позже, так как работы можно проводить только при плюсовой температуре. Также в этом году в Коломне приведут в порядок 50 подъездов многоквартирных домов.
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