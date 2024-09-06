Еще 24 жилищные субсидии выдали многодетным семьям Подмосковья с января

С начала года 24 многодетные семьи Подмосковья получили субсидию на приобретение собственной квартиры или дома. О мере поддержки напомнили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» продолжает работать в регионе. В 2024 году свидетельства на право получения субсидии выданы 24 многодетным семьям, в которых воспитывается 181 ребенок.

Стать участниками подпрограммы могут многодетные семьи, в которых семь и более детей или одновременно родилась тройня (или больше). Семья должна быть признана малоимущей и состоящей на учете нуждающихся в жилых помещениях. Родители и дети должны жить в Подмосковье не менее пяти лет.

Размер жилищной субсидии рассчитывается, исходя из количества детей и стоимости одного квадратного метра жилья.

Чтобы подать заявку, нужно обратиться в администрацию своего городского округа, заполнить заявление и добавить необходимые документы. Муниципалитет примет решение о включении семьи в число участников подпрограммы.

Узнать более подробную информацию можно на сайте Министерства жилищной политики Подмосковья.

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