Еще 2,4 тысячи ям отремонтировали в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье отремонтировали свыше 2,4 тысячи ям на муниципальных и региональных дорогах. Работы провели в Домодедове, Подольске, Дмитрове и других округах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты отремонтировали свыше одной тысячи ям на региональных и свыше 1,3 тысячи — на муниципальных дорогах. Больше всего работ провели в Дмитрове, Талдоме, Дубне, Домодедове, Подольске и других округах.

В министерстве напомнили, что ямочный ремонт в регионе проводят ежедневно. Зимой для этого используют специальные асфальтобетонные смеси.

Для оперативного ремонта в Подмосковье регулярно обследуют дороги. Каждую яму оцифровывают и вносят в систему СКПДИ.