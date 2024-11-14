Еще 24 новых самосвала приобрели для уборки снега в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 20 новых самосвалов передали в 11 округов Подмосковья для уборки территорий. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области.

Новую технику получили Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Можайский округ, Наро-Фоминск, Одинцово, Павловский Посад, Подольск, Пушкино и Раменский округ. Самосвалы облегчат управление уборочными процессами и помогут решать задачи по вывозу снега после очистки дорог и общественных пространств.

Всего в преддверии зимы в Московской области 72 самосвала, которые уже передали округам.