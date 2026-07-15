Еще 24 медика получили свидетельства на соципотеку в Подмосковье

В Доме Правительства Московской области 15 июля медицинским работникам вручили новые свидетельства на участие в программе «Социальная ипотека». Документы получили 24 специалиста.

С начала года участниками программы стали уже 81 сотрудник системы здравоохранения региона.

«Привлечение и поддержка медицинских кадров — одна из наших главных задач. Для этого в регионе действует широкий комплекс мер социальной поддержки, включая жилищные программы», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В рамках программы регион берет на себя значительную часть расходов на приобретение жилья. Московская область оплачивает 50% стоимости квартиры в качестве первоначального взноса, а затем в течение 10 лет компенсирует выплаты по основному долгу. Участнику программы остается оплачивать только проценты по ипотечному кредиту.

Воспользоваться такой поддержкой могут врачи и специалисты среднего медицинского персонала, соответствующие установленным требованиям программы.

Помимо социальной ипотеки, медицинским работникам Подмосковья доступны и другие меры поддержки: компенсация аренды жилья, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также проект «Приведи друга».

Подробная информация об условиях участия опубликована на сайте Министерства здравоохранения Московской области и специализированного портала для медицинских работников.