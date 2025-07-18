Еще 24 км дорог обновили в Мытищах по нацпроекту

Ремонт семи участков дорог завершили в Мытищах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего специалисты уложили более 24 километров асфальта.

Как рассказали в областном Минтрансе, дороги обновили на региональной сети в небольших населенных пунктах и на подъездах к ним.

«Планируется уложить больше 5,5 километра покрытия на дороге между деревней Беляниново и поселком Поведники. После завершения ремонта 16 тысяч автолюбителей смогут с комфортом доехать до Клязьминского водохранилища и лесопарка, а также к расположившимся здесь домам отдыха, санаториям, пляжам и пристаням», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Дорожники заменили покрытие на Олимпийском проспекте и на участке Осташковского шоссе между Бородино и Беляниново, где ежедневно проезжают более 30 тысяч машин.

Дороги также привели в порядок в деревнях Коргашино, Чиверево, Сухарево и на подъезде к селу Марфино.

Всего по нацпроекту в этом году в Мытищах обновят 30 километров покрытия.