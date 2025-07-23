Еще 24 километра дорог отремонтируют в Солнечногорске по нацпроекту

Специалисты «Мосавтодора» приступили к ремонту дорог в Солнечногорске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего обновят более 24 километров покрытия.

Работы в Солнечногорске проведут на семи участках региональных дорог, рассказали в областном Минтрансе. Специалисты уже приступили к фрезерованию и укладке восьми километров асфальта на Пятницком шоссе.

«Работы идут на участке между деревнями Соколово и Курилово. А всего на Пятницком шоссе заменят порядка 13 километров дорожного полотна — это самый протяженный участок ремонта в округе. В дальнейшем работы пройдут на другом участке шоссе от станции Жилино до поворота на посёлок Андреевка», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Ежедневно по Пятницкому шоссе проезжают более 43 тысяч машин. Для создания более прочного покрытия там проведут работы с применением износоустойчивой смеси ЩМА-16.

Специалисты также обновят более 3,5 километра в селе Алабушево и четыре километра на участке от пересечения улиц Центральной и Октябрьской до съезда на Обуховское шоссе в районе деревни Скородумки. Работы также проведут в поселках Майдарово и Ржавки.

На обновленных участках нанесут новую разметку и укрепят обочины.