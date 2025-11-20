Сегодня 11:00 Еще 236 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир в Жуковском 0 0 0 Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Подмосковье

Жуковский

Аварийное жилье

Квартиры

Строительство многоквартирного жилого дома на улице Гагарина, 81/1, завершили в Жуковском. Долгожданные ключи от 106 квартир получили 236 человек из восьми аварийных домов микрорайона «Ильинка».

Глава округа Андроник Пак вместе с руководителем проекта Альбертом Киязовым перерезали символическую красную ленту. «Я благодарен губернатору Московской области Андрею Воробьеву. При его личной поддержке нам удалось завершить долгожданное строительство нашего красивого дома. Я поздравляю наших новоселов», — сказал Андроник Пак.

В квартирах полностью сделан ремонт, они оборудованы сантехникой и плитой. Новоселам остается только завезти мебель, и можно жить. В семнадцатиэтажном доме есть два лифта, отдельная колясочная и инвентарная комнаты. Возле новостройки разместились просторная парковка, новые детская и спортивная площадки. Во дворе уже начали играть дети.

Общий объем аварийного жилого фонда в Жуковском составляет около 20 тысяч квадратных метров. «Мы и дальше будем работать над программой расселения аварийного жилья и в этом округе, и во всем Подмосковье», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.