Еще 23,5 тысячи гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье

Около 23,5 тысячи гектаров обработали от борщевика в Подмосковье с начала года. Для более эффективной работы в этом направлении в регионе ввели фиксированные штрафы для собственников земельных участков, которые отказываются убирать сорняк на своей территории.

Мособлдума приняла закон, по которому собственники земельных участков несут ответственность за удаление борщевика на своей территории. Штраф за непроведение этой работы составляет пять тысяч рублей. До этого он составлял от двух до пяти тысяч, но это оказалось недостаточно эффективной мерой.

«Для стимулирования граждан мы установили размер штрафа — пять тысяч рублей», — пояснил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Проверять наличие борщевика на участках будут сотрудники администрации округа. Инспектор будет делать фото сорняка и выставлять предостережение собственнику. Если после этого нарушение не исправлено, то будет выписываться штраф.