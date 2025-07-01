Еще 230 врачей и фельдшеров начнут работать в селах Подмосковья в 2025 году

Власти Московской области активно привлекают врачей и фельдшеров для работы в сельских районах. Эти меры реализуют в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые помогают решить проблему нехватки медицинских кадров в отдаленных населенных пунктах.

Специалистам, которые готовы переехать, положены крупные выплаты: до 1,5 миллиона рублей — для докторов и 750 тысяч — для фельдшеров.

«Особое значение имеет развитие медицины на селе, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. В этом году по программам „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ мы планируем привлечь в Подмосковье 203 врача и 23 фельдшера», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Программа охватывает широкий спектр медицинских специальностей: от терапевтов и педиатров до онкологов, неврологов и рентгенологов. Участие могут принять как опытные врачи, так и молодые специалисты, готовые работать в сельских поликлиниках и больницах.

Для подачи заявки необходимо обратиться в кадровую службу своей медицинской организации. Дополнительную информацию о программах поддержки, условиях участия и других льготах можно найти на портале Министерства здравоохранения Подмосковья.