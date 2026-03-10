Еще 23 зоны отдыха благоустроят в Подмосковье в 2026 году

В этом году в Подмосковье продолжат программу благоустройства. В планах привесли в порядок еще 10 парков и 13 лесопарков, рассказали в Мособлдуме.

Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, все работы проведут в рамках народной программы «Единой России». На эти цели заложили 10,9 миллиарда рублей. Из них три миллиарда — на парки и 7,9 миллиарда — на лесопарки.

«Выбор объектов для благоустройства — это, прежде всего результат диалога с жителями. В первую очередь в программу включаются те объекты, о которых нас просили жители. Кроме этого, продолжится проведение всероссийского онлайн-голосования по отбору территорий для благоустройства», — отметил парламентарий.

В рамках благоустройства в парках обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, создадут зоны отдыха, места для занятий спортом.

Всего за пять лет в регионе облагородили 71 парк и 28 лесопарков. В этом году работы проведут в Щелкове, Воскресенске, Ликино-Дулеве, Люберцах, Восходе, Дубне и других городах.