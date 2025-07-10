Еще 2,3 тысячи онлайн-заявок на техобслуживание газовой техники подали в Подмосковье

В Московской области можно подать заявку на замену и ремонт газового оборудования онлайн. С начала года этой услугой воспользовались свыше 2,3 тысячи жителей региона.

Оформить заявку можно в разделе «Дом и ЖКХ». Для этого следует авторизоваться через систему ЕСИА, после чего заполнить электронную форму, указав тип оборудования, требующего замены, адрес объекта, лицевой счет и желаемую дату проведения работ.

Рассмотрение запроса занимает не более трех рабочих дней. Решение направляется в личный кабинет заявителя на портале госуслуг, после чего с ним связываются для согласования точного времени визита специалиста.

После выполнения работ акт, подписанный представителями «Мособлгаза», будет доступен в личном кабинете. Документ можно подтвердить с помощью электронной цифровой подписи, что делает процесс полностью дистанционным и удобным для пользователей.