Еще 23 сертификата на получение соципотеки выдали медикам в Подмосковье

В Московской области еще 23 медицинских работника получили сертификаты на участие в программе «Социальная ипотека». Свидетельства вручили врачам и представителям среднего медицинского персонала, которые смогут приобрести собственное жилье на льготных условиях при поддержке региона.

Поддержка медиков остается одним из ключевых направлений социальной политики Подмосковья.

«С начала года сертификаты по программе „Социальная ипотека“ получили уже 57 медработников, до конца года мы планируем выдать еще 24 свидетельства», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Регион берет на себя оплату половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем в течение 10 лет компенсирует выплаты по основному долгу ипотечного кредита. Участникам программы остается оплачивать только проценты по займу.

Воспользоваться программой могут как врачи, так и сотрудники среднего медицинского звена. Такая мера поддержки помогает привлекать специалистов в государственные медучреждения и закреплять кадры в регионе.

В Подмосковье действует целый комплекс программ для поддержки медицинских работников. Среди них — компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков, федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также проект «Приведи друга», направленный на привлечение новых специалистов в систему здравоохранения.

