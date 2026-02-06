Еще 23 молодые семьи получили сертификаты на жилье в Подмосковье

В Подмосковье молодым семьям вручают жилищные сертификаты, которые позволяют им приобрести собственное жилье. Документы получили жители еще двух округов Подмосковья.

В Пушкинском округе сертификаты выдали 11 молодым семьям, в том числе двум многодетным и двум — участников специальной операции.

Еще шесть документов предоставили в Химках. Столько же семей, в частности, одна многодетная, получили сертификаты по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в Павловском Посаде.

Обладатели сертификатов смогут купить квартиру или дом в Московской области.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо соблюдение ряда условий: возраст супругов до 35 лет, необходимость покупки жилья, проживание и регистрация в регионе, а также возможность оплатить 65% стоимости жилья или взять кредит на эту сумму.