Еще 23 дома газифицируют в деревне Сокольники

В Дмитровском округе продолжается газификация по президентской программе. В деревне Сокольники голубое топливо появилось в 24 домах, в ближайшее время ресурс появится еще у 23 семей.

Газ постепенно появляется в большинстве домов деревни Сокольники. Сейчас в населенном пункте газифицировали 24 дома.

В процессе подключения находятся еще 23 строения. Появление газа в их домах жители называют значимым событием, которое позволит им экономить на оплате ресурсов и повысит качество жизни.

«Благодаря президентской программе, жители деревни Сокольники могут наслаждаться теплом и уютом в своих домах, не беспокоясь о высоких затратах на отопление», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Отметим, что газификация проходит в рамках социальной государственной программы.

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