Еще 229 тысяч доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья в этом году

Ежегодная кампания по профилактике бешенства диких животных продолжается в Подмосковье. С конца сентября специалисты разложили в лесах 193,6 тысячи доз лекарства, а в течение месяца распространят еще 229 тысяч приманок.

Приманки с вакциной разложат в труднодоступных местах при помощи вертолетов, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

Всего в течение весны и лесах в Подмосковье распространили 846 тысяч доз. К концу года их общее количество превысит 1,2 миллиона. Поедание животными лекарств контролируют при помощи камер.

«Оральная вакцина — это приманка в виде небольших брикетов с запахом, который привлекает лис и других хищников, внутри — капсула с дозой вакцины. После того как животное съедает приманку, на 21-й день у него формируется иммунитет против вируса бешенства продолжительностью до 12 месяцев», — пояснили в министерстве.

Благодаря профилактике бешенства за последние пять лет количество случаев заболевания снизилось на 89%.

Владельцам домашних животных напомнили, что препарат безвреден для всех хвостатых, однако лишний раз подпускать к ним питомцев не рекомендуется.