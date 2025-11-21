Еще 220 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа в деревнях и селах

Жители Подмосковья могут защитить себя от гриппа, пройдя вакцинацию. Сделать это можно в поликлиниках, а также мобильных комплексах, акушерских здравпунктах и амбулаториях. С начала года процедуру прошли более 220 тысяч жителей сел и деревень.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что прививку особенно важно сделать пациентам из групп риска. Это жители с хроническими заболеваниями, пожилые, беременных и дети.



«Вирусу неважно, какой образ жизни вы ведете и где проживаете. Грипп — это коварное заболевание, которое может привести к смертельно опасным осложнениям», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин

Перед вакцинацией врач проводит осмотр на предмет противоопоказаний.

Записаться на прием можно через «Госуслуги», по телефону 122 или Telegram-бот.

График выезда мобильных бригад опубликован по ссылке.