Еще 220 семей переедут из аварийных квартир в новый дом в Некрасовском поселке

В поселке Некрасовском Дмитровского округа завершили строительство 9-этажного дома для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Дом сдан с полной отделкой квартир. В ближайшее время в них заселятся 220 семей, проживающих в аварийных домах. Расселяемая площадь составляет свыше 13 тысяч квадратных метров.

До конца года в округе планируют сдать еще три дома для переселенцев в Деденеве, микрорайоне ДЗФС и Яхроме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.

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