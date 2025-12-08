Еще 220 медработников Подмосковья получили компенсацию за аренду жилья

Медицинские работники, у которых нет собственного жилья в Подмосковье, могут оформить компенсацию за съем. Выплата положена также супружеским парам, которые работают в этой сфере.

Власти региона стремятся создать комфортные условия для действующих специалистов и привлечения новых.

«В Подмосковье для медиков реализуется целый комплекс мер соцподдержки, в том числе компенсация аренды жилья. Она составляет до 45 тысяч рублей для супружеской пары, размер зависит от удаленности городского округа. В настоящий момент ежемесячную выплату за аренду съемного жилья получают 219 семей медработников региона», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

На эти средства могут рассчитывать медики, занимающие должности, которые указаны в перечне и другим условиям. Так, они должны работать в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Подмосковья на полную ставку.

Кроме того, супруги и дети медиков не должны иметь в регионе собственного жилья или помещений коммерческого, социального и специализированного найма в пользовании от администраций городских округов.

Для получения выплаты нкеобходимо подать заявление на сайте государственных услуг. Его рассматривают в течение 10 рабочих дней.

В Московской области для медицинских работников доступны и другие меры социальной поддержки, среди которых программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Приведи друга».