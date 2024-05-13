Еще 22 жителя Подмосковья переселили из ветхого жилья за неделю | 360°

13 мая 2024, 13:22
Еще 22 жителя Подмосковья переселили из ветхого жилья за неделю
На прошлой неделе из аварийного жилья переселили еще 22 человека в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» расселили еще 13 аварийных помещений на 504 «квадрата». Они находились в Лобне, Мытищах, Можайском и Сергиево-Посадском округах. Кто-то из переселенцев предпочел получить новую квартиру, другие выбрали для себя жилищные сертификаты.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Аварийное жилье
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