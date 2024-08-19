Еще 22 жилых дома поставили на кадастровый учет в Подмосковье за месяц

пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

За июль на кадастровый учет в Подмосковье поставили 22 многоквартирных дома. Это более пяти тысяч квартир, о чем рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области и Управлении Росреестра.

Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастр, составила более 406 тысяч «квадратов». Новоселье смогут справить около шести тысяч семей.

Больше всего новостроек зарегистрировали в Щелкове — девять МКД на 135 тысяч квадратных метров. В Ленинском кадастр получили пять домов, в Богородском — два.

По два многоквартирных дома зарегистрировали в Одинцовском и Сергиево-Посадском округах. По одной новостройке поставили на кадастр в Красногорске и Дмитрове.

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