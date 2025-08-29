Еще 22 водителя мусоровозов Подмосковья повысили квалификационный класс

Сейчас на благо жителей Подмосковья трудятся более 160 водителей мусоровозов с первым и вторым квалификационным классом. С 1 сентября их станет на 22 больше, сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.

В Химках аттестацию на второй класс прошли 10 сотрудников, в Домодедове 11 человек претендуют на второй и один на первый.

В ведомстве отметили, что больше всего профессиональных водителей сейчас трудоустроено в Химках, Домодедове и Луховицах.

Напомним, что классификационный уровень устанавливается с первого по третий. Присвоение нового статуса дает надбавку к зарплате 20% или 40% и улучшает шансы трудоустройства.

Для повышения класса необходимо иметь непрерывный стаж работы в компании не менее года. Также учитываются совершенные ДТП, штрафы на нарушение ПДД и дисциплинарные взыскания.