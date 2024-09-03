Еще 22 участка дорог отремонтировали в Можайском округе

Фото: Минтранс Подмосковья

Специалисты завершили ремонт дорог в Можайском городском округе. Покрытие заменили на 22 участках, из них на 14 — в рамках нацпроекта.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, рабочие отремонтировали восемь муниципальных дорог длиной около четырех километров, а по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» заменили более 60 километров асфальтового покрытия.

«Можайский округ в этом ремонтном сезоне стал лидером по объемам работ в рамках нацпроекта, и благодаря ремонту проезд стал комфортнее для порядка 100 тысяч жителей округа», —отметил Гержик.

В Можайске специалисты отремонтировали дороги на улицах Коммунистической и Герцена, где расположены Троицкий сквер и сад Зевакиных, дом художника и другие знаковые для горожан места.

Также обновили около 28 километров покрытия на четырех участках дороги «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск и заменили более 18 километров дорожного полотна на трех участках дороги „Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка“.

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