Еще 2,2 тысячи датчиков контроля давления установили в котельных Подмосковья

Умные датчики установили еще на 2,2 тысячи котельных в Подмосковье. Они дадут возможность специалистам постоянно контролировать важные параметры теплоснабжения.

По словам министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова, диспетчеризация котельных началась в регионе в прошлом году по решению губернатора. В результате появилась интерактивная карта, где отображаются все объекты, где установлены специальные датчики. Они фиксируют давление, температуру и другие показатели. Благодаря этому специалисты могут отслеживать ситуацию в реальном времени. Это позволяет предотвратить аварии и быстро провести ремонт при отклонении параметров от нормы.

«Изначально мы планировали оборудовать датчиками 2205 котельных региона, но этот план даже перевыполнили — сегодня уже 2256 отображается на нашей карте в правительственном центре управления регионом, и эту работу мы будем продолжать, ведь датчики позволяют нам действовать еще до того, как жители почувствовали дискомфорт и не допускать перехода инцидента в аварию», — сказал Сергей Воропанов.

В результате таких изменений надежность теплоснабжения повысится для всех жителей региона.

Диспетчеризацию проводят в рамках федерального проекта «Цифровая котельная». Сейчас в «цифру» переводят эксплуатационные журналы, позже это коснется и других документов.