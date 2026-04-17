Еще 22 сертификата на получение соципотеки выдали медикам в Подмосковье

В Московской области продолжается реализация программы «Социальная ипотека» для медицинских работников. Еще 22 специалиста — врачи и представители среднего медперсонала — стали обладателями сертификатов, дающих право на приобретение жилья на льготных условиях.

Поддержка медиков в Подмосковье включает не только финансовые выплаты, но и помощь в решении жилищного вопроса.

«На этой неделе мы вручили 34 свидетельства по программе „Социальная ипотека“, позволяющих медикам приобрести собственные квартиры на выгодных условиях. До конца года выдадим еще 47 сертификатов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Программа предусматривает значительную помощь: половина стоимости жилья оплачивается за счет бюджета области в качестве первоначального взноса. В дальнейшем в течение 10 лет участникам компенсируют основную сумму кредита, благодаря чему им остается перечислять только проценты.

Стать участниками программы могут как врачи, так и средний медицинский персонал. Условия и перечень специальностей опубликованы на официальном сайте регионального Минздрава.

В области действуют и другие меры поддержки медработников. Среди них — компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков под строительство, а также кадровые программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленные на привлечение специалистов в систему здравоохранения.

