Еще 22 проекта реновации запустят в Подмосковье в 2025 году. По ним расселят более шести тысяч человек. Они получат новое современное жилье

Реновация — это переселение жителей из ветхих и аварийных помещений за счет инвесторов. В 2024 году в Подмосковье запустили восемь таких проектов в Мытищах, Коломне, Одинцове, Дубне, Серпухове и Фрязине, рассказали в областном Минжилполитики.

Всего в работе находятся 335 таких проектов общей площадью переселения 2,4 миллиона квадратных метров. Современное комфортное жилье получает свыше 76 тысяч человек.

«В 2025 году планируется запустить еще 22 проекта, по которым расселят более шести тысяч жителей. В планах привести в порядок более 342 гектара, заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря их более рациональному использованию жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой», — добавили в министерстве.

Реновация позволит создать комфортные условия для жизни со всей необходимой инфраструктурой.