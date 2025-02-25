Еще 22 народные тропы обустроят в Химках в 2025 году

Специалисты продолжают облагораживать пешеходные коммуникации в городском округе Химки. Всего в этом году планируют привести в порядок 22 народные тропы.

Рабочие благоустроят пешеходные дорожки по утвержденным единым стандартам: положат новый асфальт шириной два метра и установят бордюры. Перемены коснутся пяти микрорайонов: Старые и Новые Химки, Сходня, Подрезково и Лунево. Благодаря благоустройству привычные маршруты до школы, больницы или других социально значимых объектов станут комфортнее и безопаснее.

Локации, в которых обустроят народные тропы, определили исходя из потребности и запросов местных жителей. Узнать адреса можно на официальном сайте администрации Химок.

Отметим, что программа по благоустройству тротуаров в Московской области стартовала по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2021 году. Она позволяет создать и облагородить маршруты, которые часто используют при сокращении пути.