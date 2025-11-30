Еще 22 народные тропы благоустроили в Химках в 2025 году

В Химках благоустроили 22 народные тропы площадью почти три тысячи квадратных метров. Новые дорожки обустроили по существующим маршрутам. Благодаря этому привычные дорожки стали более комфортными и безопасными.

Народные тропы благоустроили в Старых и Новых Химках, в микрорайонах Сходня и Подрезково, а также в поселении Луневское.

Дорожки сделали по единому стандарту. Рабочие уложили асфальтового покрытие шириной два метра и установили бортовые камни. Помимо этого, благоустроили территорию вокруг.

Программу по благоустройству народных троп инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2021 году. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Пешком».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.