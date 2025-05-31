Еще 22 двора приведут в порядок в Химках в 2025 году

В Химках продолжается благоустройство дворовых территорий. В этом году приведут в порядок 22 объекта.
Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» ведут работы во всех микрорайонах города. На данный момент они приводят в порядок дорогу на улице Зеленая микрорайона Левобережный. Во дворе домов № 19 и № 20 укладывают новый асфальт на тротуарах, а у домов № 13 и № 14 готовятся к установке бортового камня. Здесь же появится обновленный детский игровой комплекс.
К благоустройству приступили в Старых Химках. На Молодежной улице идут подготовительные работы к укладке асфальта у домов № 32 и № 34, а на улице Родионова у домов № 9 и № 11 обновляют тротуары.
Перед началом работ сотрудники «Объединенного городского хозяйства» согласовывают проект с жителями. Реализуют задуманное поэтапно, чтобы доставить как можно меньше неудобств.
Всего в 2025 году приведут в порядок 22 дворовых территории в Химках. Все работы идут по графику. Главная цель — обеспечить комфортное проживание в муниципалитете.
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