Еще 22 больницы Подмосковья получат новое оборудование для лечение болезней глаз

Медучреждения Подмосковья закупят еще более 130 аппаратов для диагностики и лечения болезней глаз. Это лазеры, офтальмоскопы, хирургические системы и многое другое.

Как сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, всего на новую медтехнику направят более 863,4 миллиона рублей.

«Современное оборудование позволяет специалистам проводить более точную диагностику, а значит и более эффективное лечение различных патологий зрения», — сказал он.

Медтехнику поставят в больницы Наро-Фоминска, Пушкино, Видного, Одинцова и другие. Ее закупят по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».