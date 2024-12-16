Еще 217 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Еще 217 человек расселили из аварийного жилья в Московской области за минувшую неделю. Переселение прошло в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 15 муниципалитетах региона.

Из аварийного жилищного фонда выселили 217 граждан, которые занимали 80 жилых помещений общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Расселение прошло в таких округах, как Богородский, Волоколамский, Дмитровский, Коломна, Клин, Лобня, Можайск, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Истра, Солнечногорск, Ступино, Химки и Шатура.

Гражданам предоставили новые квартиры в недавно построенных домах, произвели выкупные выплаты, а также выдали сертификаты на приобретение жилья, включая варианты на вторичном рынке.