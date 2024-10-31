Еще 214 млн направили на зубные протезы для льготников в Подмосковье за год

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, военной службы, труженики тыла, а также неработающие пенсионеры и предпенсионеры с определенным доходом в Подмосковье могут воспользоваться бесплатным зубопротезированием. Министерство социального развития региона сообщило, что в 2024 году на эту поддержку выделили более 214 миллионов рублей.

«В Подмосковье 12 тысяч льготников уже обеспечены бесплатными зубными протезами. Отмечу, что не так давно мы сделали эту услугу удобнее и жители могут обратится к стоматологу в гос.поликлинике в любом городе региона, а рекомендация от врача о необходимости зубопротезирования автоматически прикрепится к заявлению», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Чтобы получить услугу, нужно обратиться к стоматологу, затем подать заявление на региональном портале госуслуг. Отправить заявку на оформление льготы можно по ссылке.