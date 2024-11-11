Еще 210 врачей получили участки земли в Подмосковье с начала года

Еще 210 врачей получили участки по государственной программе «Земля врачам» за последние 10 месяцев. Новая мера поддержки заработала в регионе в 2021 году, и тех пор своими домами обзавелись 2378 медработников.

Как рассказали Министерстве имущественных отношений Московской области, лидерами за три года по предоставлению земли медиками стали городские округа Богородский, Пушкинский, Раменский, Домодедово и Коломна.

По программе участки земли безвозмездно могут получить врачи 39 специальностей в 32 городских округах.

Для этого специалист должен иметь стаж работы в медицинских учреждениях Московской области не менее трех лет.

Как пояснили в ведомстве, подать заявку на участие в программе медики могут двумя способами — обратиться в местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого перечня или самостоятельно найти его на кадастровой карте, зайдя на сайт региональный госуслуг в раздел «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование». Оформление земли занимает 15 рабочих дней.