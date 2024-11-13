Еще 21 жилой дом поставили на кадастр в Подмосковье в октябре

Свыше 20 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в октябре. Это новостройки в Красногорске, Одинцове, Солнечногорске, Химках и других округах.

В октябре в Подмосковье поставили на кадастр 21 жилых дома на 7,1 тысячи квартир. Их общая площадь превысила 514 тысяч квадратных метров.

Так, пять новостроек поставили на учет в Красногорске, четыре — в Одинцове, по две в Ленинском округе, Солнечногорске и Хамках и по одной в Сергиевом Посаде, Можайске, Люберцах, Балашихе, Коломне и Клину.

По словам исполняющей обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Юлии Мироновой, процедура позволяет создать комфортные условия для жителей и повысить инвестиционную привлекательность региона.