Еще 21 тысячу земельных участков Подмосковья узаконили по лесной амнистии

Лесная амнистия позволяет собственникам привести в соответствие свой земельный участок, который пересекается с гослесфондом. Реализацию программы и ее итоги за последние несколько лет обсудили на заседании комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.

О лесной амнистии депутатам доложил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Сергей Гирко. С 2018-го по 2022-й годы в регионе привели в соответствие 132 тысячи участков, которые имели пересечении с лесным фондом. В 2023 году к этому количеству добавилось 25 тысяч наделов, а с января 2024-го — еще 21 тысяча.

«В Подмосковье создан электронный сервис для проверки земельного участка. Достаточно знать его кадастровый номер. За несколько минут можно оперативно уточнить наличие или отсутствие пересечений границ с землями лесного фонда и определить необходимость его амнистирования», — рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.

Если право на участок возникло до 1 января 2016 года, то сведения из ЕГРН становятся приоритетными, а собственники могут подать на лесную амнистию. В этом случае участок выводится из состава гослесфонда.

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