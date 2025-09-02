Еще 21 подъезд в жилых домах приведут в порядок в Чехове

В этом году в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» отремонтируют 21 подъезд. Рабочие приступили к обновлению домов на улице Гагарина и Маркова.

В Чехове прошло расширенное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Мой подъезд 2025 год». Список адресов согласовали с Ассоциацией председателей Советов многоквартирных домов и утвердили в администрации округа. Специалисты приступили к работам в четырех подъездах на улице Маркова, дом 11, и трех подъездах на Гагарина, 39.

На первом адресе заменили входные двери, окна на этажах и освещение. На данный момент готовят к покраске потолок и стены. На Гагарина также обновили двери, установили уличное и внутреннее освещение, приступили к подготовке к малярным работам и монтажу окон. Все ремонтные работы завершат к 25 октября.