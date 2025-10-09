Еще 21 подъезд приведут в порядок в 6 многоквартирных домах в Чехове

Для своевременного выявления уязвимых мест и их устранения в округе на регулярной основе проходит мониторинг содержания общественных территорий. На этот раз глава Чехова Михаил Собакин проинспектировал улицы Маркова и Гагарина, а также ремонт подъездов.

В этом году отремонтируют 21 подъезд в шести многоквартирных домах. На сегодняшний день работы выполняют в доме № 11 на улице Маркова и доме № 48 на Гагарина. Глава округа Михаил Собакин поручил привести в порядок слаботочные шкафы.

Ремонт подъездов продолжат и в следующем году — профильные специалисты готовят список адресов.

Кроме того, на улице Маркова в кратчайшие сроки вывезут мусор с контейнерной площадки и восстановят ее крышу и ограждение. На улице Гагарина приведут в порядок пешеходные дорожки, восстановят поврежденные ограждения и выполнят ямочный ремонт дорог. Также устранят оборванный провод электропередачи, уберут неактуальные информационные стенды Фонда капитального ремонта, восстановят колодезный люк и благоустроят территорию после недавнего ремонта теплосетей.