Еще 21 подъезд приведут в порядок в 6 многоквартирных домах в Чехове
Для своевременного выявления уязвимых мест и их устранения в округе на регулярной основе проходит мониторинг содержания общественных территорий. На этот раз глава Чехова Михаил Собакин проинспектировал улицы Маркова и Гагарина, а также ремонт подъездов.
В этом году отремонтируют 21 подъезд в шести многоквартирных домах. На сегодняшний день работы выполняют в доме № 11 на улице Маркова и доме № 48 на Гагарина. Глава округа Михаил Собакин поручил привести в порядок слаботочные шкафы.
Ремонт подъездов продолжат и в следующем году — профильные специалисты готовят список адресов.
Кроме того, на улице Маркова в кратчайшие сроки вывезут мусор с контейнерной площадки и восстановят ее крышу и ограждение. На улице Гагарина приведут в порядок пешеходные дорожки, восстановят поврежденные ограждения и выполнят ямочный ремонт дорог. Также устранят оборванный провод электропередачи, уберут неактуальные информационные стенды Фонда капитального ремонта, восстановят колодезный люк и благоустроят территорию после недавнего ремонта теплосетей.
«Традиционно пообщался с местными жителями, уточнил тепло ли у них в квартирах и устраивает ли их благоустройство дворовой территории. Был очень рад услышать положительный ответ и благодарность за то, что все их просьбы были выполнены — в подъездах и на прилегающих территориях наведен порядок, подача тепла и горячей воды проходит без перебоев», — прокомментировал глава муниципалитета Михаил Собакин.
Также глава Чехова осмотрел новый сквер рядом с Домом культуры «Энергия», благоустроенный в этом году в рамках муниципальной программы. Здесь установили скамейки и парковые качели, в центре разместили металлическую скульптуру в форме земного шара с очертаниями континентов. Сквер полностью освещен и оборудован видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион».