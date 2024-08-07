Еще 21 двор облагородили в Орехово-Зуеве этим летом

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Более 20 дворов привели в порядок в Орехово-Зуеве. Работы по благоустройству провели под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Во дворах заменили асфальт на внутридворовых проездах и пешеходных дорожках, отремонтировали систему уличного освещения, организовали места для парковки автомобилей и установили лавки и урны.

В ведомстве добавили, что работы провели в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», цель которой —  повышение уровня комфорта жителей региона.

Список работ представители местного самоуправления определили вместе с жителями.

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