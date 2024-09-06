Еще 21 дорогу отремонтировали в Подольске в 2024 году

В Подольске выполнили план по ремонту дорог, там привели в порядок 21 объект. На трех из них покрытие заменили по нацпроекту.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, всего в округе отремонтировали 21 дорогу общей протяженностью более 23 километров. Это 18 муниципальных и три региональных объекта.

«Укладка покрытия завершена, специалистам Мосавтодора еще предстоит нанести разметку на региональных участках. Благодаря ремонту проезд более 100 тысяч жителей округа стал гораздо комфортнее и безопаснее», — рассказал заместитель председателя правительства — глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

В Подольске покрытие заменили на Курской, Комсомольской улицах, а также на проспекте Ленина и еще 13 дорогах муниципальной сети. Рядом с ними находятся социальные объекты, парки и станции МЦД.

Работы также провели в деревнях Большое Брянцево, Гривно, Бережки и в поселке Кузнечики.

По результатам голосования жителей на «Доброделе» покрытие также заменили на улицах Генерала Стрельбицкого и Академика Доллежаля.

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