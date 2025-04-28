Еще 209 жителей переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Еще 209 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю. Работу провели в 11 муниципалитетах — там расселили 87 помещений общей площадью более 33 тысяч квадратных метров.

Расселение аварийных домов провели в Дмитрове, Истре, Красногорске, Одинцове, Павловском Посаде, Пушкино, Серпухове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Шатуре и Электростали.

Скоро в новые квартиры переедут жители Старой Купавны и поселка Туголесский Бор.

Как пояснил замглавы Богородского округа Анатолий Шуть, новые дома в Старой Купавне полностью соответствуют проектной документации и готовы к заселению.

«В квартирах сделали хорошую отделку. Есть вся сантехника, электрические плиты, проведен интернет. Приходи и живи — заселяйся с минимальной мебелью. Здания с красивыми фасадами, которые украшают город. При желании можно установить кондиционер — для этого оборудовали специальные места», — сказал он.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».