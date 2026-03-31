Сегодня 12:43 Еще 200 жителей Подмосковья пройдут обучение в школе вожатых студотрядов

В Подмосковье стартовал ежегодный образовательный проект для будущих вожатых студенческих педагогических отрядов. К обучению присоединились более 200 участников.

Педагогическое направление остается одним из самых массовых: сегодня в нем задействованы около четырех тысяч человек. «Это одно из самых многочисленных направлений среди наших студенческих отрядов. Ребята помогают организовывать летний детский отдых в лагерях Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, Владивостока. Всего в этом сезоне к работе приступят более трех тысяч вожатых», — пояснила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Образовательная программа школы выстроена в формате интенсивного курса и включает десять тематических модулей. Участники изучают основы психологии и педагогики, осваивают работу с детскими коллективами и разбираются в конфликтных ситуациях.

Акцент сделали на практику: будущие вожатые тренируются в организации игр, моделируют непростые ситуации и учатся создавать масштабные программы досуга. «Здесь формируются не только профессиональные компетенции, но и важные человеческие качества: забота и умение вести за собой», — отметил руководитель студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев. В этом году особое внимание в работе вожатых уделят тематическим сменам, приуроченным к Году единства народов России. «Для меня школа вожатых — это возможность не только получить серьезную профессиональную подготовку, но и стать частью чего-то большего», — рассказала Сабина Бабаева из Реутова.

По итогам курса и аттестации выпускники получат свидетельства государственного образца, что даст им возможность официально работать в детских оздоровительных лагерях региона и на крупных федеральных площадках.

Инициативу реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Узнать подробности об участии можно, обратившись к организаторам по электронной почте mosoblrso@mail.ru.