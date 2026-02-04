Еще 200 жителей аварийных домов Егорьевска расселили по программе «Единой России»

В 2025 году по народной программе «Единой России» из аварийного жилья переселили 11 тысяч жителей Подмосковья. Из них порядка 200 — в Егорьевске.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году новые квартиры получит такое же количество человек.

Первый этап программы уже завершили. В регионе расселили все жилье, признанное аварийным до 2017 года. Сейчас работу продолжается в отношении зданий, получивших такой статус до апреля 2025. В Егорьевске в программу включили 31 многоквартирный дом.

«В Егорьевске в 2025 году из аварийного фонда переселен 221 человек. Общая площадь 92 расселенных помещений составляет более 3,6 тысячи квадратных метров», — рассказал председатель Совета депутатов округа, замсекретаря местного отделения «Единой России» Михаил Лавров.

Он напомнил, что переселение осуществляют разными способами: через сертификаты, предоставление выкупной стоимости или готовой квартиры.

В этом году в Егорьевске для реализации программы закупили 45 жилых помещений. Семьи уже готовятся к переезду.

Андрей Воробьев отметил, что расселение аварийных домов — одна из ключевых задач, поставленных президентом.