Еще 200 заявок на создание родовых захоронений оформили онлайн в Подмосковье
Заявку на оформление родовых захоронений в Подмосковье можно направить онлайн. Сделать это можно на сайте государственных услуг.
С начала года сервисом воспользовались порядка 200 раз.
Услуга размещена на сайте в разделе «Документы» – «Организация захоронений». Для подачи заявки следует авторизоваться на сайте через ЕСИА, заполнить форму и приложить документы.
Кроме того, нужно выбрать офис МФЦ для сверки документов.
Бесплатная услуга предоставляет возможность оформления родственных, почетных и воинских захоронений.
Решение поступает в личный кабинет в течение восьми рабочих дней.
Размер места семейного захоронения в Подмосковье не должен превышать 12 квадратных метров. Исключение составляют те, которые были созданы до 1 августа 2004 года, при условии, что их полностью используют для погребения.