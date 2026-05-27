Еще 200 заявок на создание родовых захоронений оформили онлайн в Подмосковье

Заявку на оформление родовых захоронений в Подмосковье можно направить онлайн. Сделать это можно на сайте государственных услуг.

С начала года сервисом воспользовались порядка 200 раз.

Услуга размещена на сайте в разделе «Документы» – «Организация захоронений». Для подачи заявки следует авторизоваться на сайте через ЕСИА, заполнить форму и приложить документы.

Кроме того, нужно выбрать офис МФЦ для сверки документов.

Бесплатная услуга предоставляет возможность оформления родственных, почетных и воинских захоронений.

Решение поступает в личный кабинет в течение восьми рабочих дней.

Размер места семейного захоронения в Подмосковье не должен превышать 12 квадратных метров. Исключение ­составляют те, которые были созданы до 1 августа 2004 года, при условии, что их полностью используют для погребения.