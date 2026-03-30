Еще 200 техпаспортов недвижимости оформили онлайн в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут оформить технический паспорт объекта недвижимости онлайн. С начала года этой услугой в регионе воспользовались свыше 200 раз.

За весь прошлый год пользователи сайта госуслуг оформили свыше 1,1 тысячи заявлений.

Сервис «Подготовка технического паспорта» размещен в разделе «Жилье» — «Другое». Чтобы воспользоваться им, необходимы заявка на выполнение работ по технической инвентаризации, выписка из ЕГРН, которая была получена не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи запроса, или документ, который подтверждает право собственности.

Услуга платная. Сумма зависит от площади объекта недвижимости и адреса.

Обновление технических данных нужно при проведении перепланировки или переустройства помещения.

Сервис оснащен интерактивным календарем, благодаря которому пользователь может самостоятельно выбрать дату и время визита специалиста Бюро технической инвентаризации, а также автоматический расчет стоимости работ. Оплата доступна непосредственно на сайте.