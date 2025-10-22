Еще 200 ремонтных работ провели на водопроводных сетях в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала проводят плановый ремонт на водозаборных узлах, очистных сооружениях и канализационных станциях. За прошедшую неделю ими были устранены 203 проблемы на сетях.

Например, рабочие заменили сальниковую набивку и почистили насос на канализационной насосной станции № 4 и № 1 в Рошали, провели техобслуживание на КНС № 4 и № 1 в поселке Шатурторф, а также демонтировали старую и установили новую задвижку напорного коллектора на КНС № 6 в Шатуре.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тысячи объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тысячи единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Как добавили в ведомстве, всего за неделю Мособлводоканал провел 807 мероприятий: устранял засоры и течи, а также улучшал качество воды. Больше всего работ выполнили на Куровских очистных сооружениях.

В случае возникновения подобных проблем жителей Подмосковья призвали обращаться на круглосуточную горячую линию 8(800)222-02-05. Звонок бесплатный.