Еще 200 разрешений на строительство нежилых зданий выдали в Подмосковье в апреле

В Московской области по итогам апреля выдали 206 разрешений на строительство объектов нежилого назначения. Новые проекты привлекут в регион почти 14 миллиардов рублей инвестиций и позволят создать свыше тысячи рабочих мест.

Итоги месяца подвел центр содействия строительству, деятельность которого координирует Главгосстройнадзор Московской области.

Он сопровождает инвесторов по принципу «одного окна», позволяя предпринимателям получить поддержку на всех этапах реализации проекта.

Среди наиболее значимых проектов, получивших развитие в апреле, — предприятие по производству конвейерных систем в Ленинском округе. Инвестор планирует вложить в строительство порядка 350 миллионов рублей. После запуска завод сможет выпускать до 70 тонн оборудования в сутки.

Еще один крупный объект появится в Богородском округе, где построят центр металлопроката. Новый комплекс предназначен для хранения, обработки и отгрузки продукции для строительной и промышленной отраслей. Проект ориентирован на растущие потребности производственного сектора.

Также в Богородском округе продолжается строительство производственного корпуса, где будут выпускать пластиковые комплектующие для монтажной пены, герметиков и аэрозольной продукции. После выхода на полную мощность предприятие сможет производить до 600 миллионов изделий ежегодно.

В особой экономической зоне «Кашира» близится к завершению строительство завода домокомплектов. Готовность уже превышает 90%. После запуска предприятие сможет ежегодно обеспечивать конструкциями строительство до 240 тысяч квадратных метров жилья. На новом производстве планируют создать около 300 рабочих мест.

Кроме того, в Лобне реализуют проект сервисного центра для грузового транспорта. Комплекс будет специализироваться на обслуживании фур и коммерческой техники. Открытие объекта запланировано на текущий год.