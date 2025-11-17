Еще 200 переселенцев из аварийных домов Подмосковья выбрали ЖК группы «Самолет»

Более 200 переселенцев из аварийных домов в Подмосковье выбрали проекты группы «Самолет» в этом году. Они получили квартиры в новостройках по жилищным сертификатам.

Программа по расселению аварийных домов продолжается в Подмосковье. Благодаря жилищным сертификатам собственники могут самостоятельно выбрать новую квартиру в любом уголке региона. Очередная церемония вручения таких документов состоялась сегодня в Балашихе.

Более 250 семей получили жилищные сертификаты в проектах группы «Самолет», из них 43 выбрали ЖК «Новоград Павлино».

Всего с начала года очередники выбрали 233 квартиры в 12 проектах девелопера.

В программу расселения вошло 47 домов в Балашихе. Первые сертификаты собственники получили 1 июня этого года.